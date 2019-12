Einfahrt verboten: Busse ab sofort aus Donaupark verbannt

Dem Verbot war, wie berichtet, eine hitzige Diskussion über die Busse, die täglich auf den Treppelweg gefahren waren, um die Kreuzfahrttouristen direkt an Schiffsanlegestellen abzuholen, vorangegangen. Angeheizt wurde diese durch die vielen Beschwerden von Linzern über versperrte Fuß- und Radwege sowie die Abgasbelastung.

Nachdem das Verbot bereits vor einiger Zeit im Gemeinderat beschlossen wurde, ist es nun in Kraft getreten: Die Busse dürfen ab sofort zwischen dem Lentos und dem Brucknerhaus nicht mehr fahren. „Der Donaupark dient in erster Linie der Erholung der Linzer. Hier dürfen nicht die wirtschaftlichen Interessen Weniger, auf Kosten der Erholungssuchenden, im Vordergrund stehen“, geben Bürgermeister Klaus Luger (SP) und Vizebürgermeister Markus Hein (FP) in einer gemeinsamen Aussendung bekannt.

Das Fahrverbot gilt zwischen dem Lentos und dem Brucknerhaus, im vorderen Bereich dürfen noch Anlieferungen stattfinden: „Sollte es durch Lieferanten weiterhin zu Behinderungen des Geh- und Radwegs kommen, werden wir weitere Maßnahmen zum Schutz der Fußgeher und Radfahrer setzen.“Die Polizei wurde bereits ersucht das Fahrverbot rigoros zu kontrollieren, so die zwei Stadtpolitiker weiter.

