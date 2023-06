"Einfach mal runterschalten": Alt-Urfahr hat jetzt eine Fairnesszone

„Es ist eine Bewusstseinkampagne, wir wollen nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen“, sagte Thomas Egger, Geschäftsführer Createam NEO und Gründungsmitglied des DCC – Danube Cycling Club Linz bei der heutigen Präsentation der neuen Fairnesszone in Alt-Urfahr. Dass es eine solche nun gibt, geht auf die Bemühungen des Radclubs und der Anrainerschaft zurück. Der Vorschlag wurde von der Stadtpolitik aufgegriffen und umgesetzt.

Bodenmarkierungen, Plakate und Bierdeckel

Konkret gilt das neue Konzept auf der rund ein Kilometer langen Strecke zwischen Oberer Donaustraße bis zur Kreuzung mit der Flussgasse. Dort wurde zum einen eine Begegnungszone mit 20 km/h-Tempolimit verordnet (vorher waren 30 km/h erlaubt). Zum anderen werden auf dem Straßenabschnitt mehrere „Fairnesszonen“-Bodenmarkierungen angebracht.

Zusätzlich sollen Plakate und Bierdeckel in der ansässigen Gastronomie die Verkehrsteilnehmer dafür sensibilisieren stärker aufeinander Rücksicht zu nehmen. Der Abschnitt ist stark frequentiert, bei Radfahrern, Fußgängern und Besuchern der Gastrobetriebe bzw. des Donaustrandes beliebt. Dort verläuft auch der R1-Radweg.

Der Appell an Radler, „einfach mal runterzuschalten“ ist auf den Sujets genauso so zu lesen wie der Aufruf an Hundebesitzer, den Hundekot zu entsorgen. Ein Auto ist darauf nicht zu sehen. Gestaltet wurden die Werbemittel ehrenamtlich von Createam NEO. "Wir wünschen uns, dass in der Begegnungszone so wenig Autos wie möglich unterwegs sind", begründet Egger die Entscheidung. Der für Verkehr zuständige Verkehrsreferent Martin Hajart (VP) strich hervor, dass die Kombination aus hoher Rad- und Fußgängerfrequenz dazu führe, dass es hier verstärkt zu gefährlichen Situationen komme. Deshalb wurde hier ein Schwerpunkt gesetzt.

Mehr Aufenthaltsqualität

„Wir haben hier schon viele Fast-Unfälle erlebt“, freute sich Anrainer Christian Hinz, der viel Potenzial in der Kampagne sieht. Das tut auch Hajart, der damit die Verkehrssicherheit und gleichzeitig die „ Aufenthalts- und Lebensqualität für Anrainer und Gäste“ erhöhen will. Die Fairnesszone solle ein deutliches Signal für ein harmonischeres Miteinander sein. Sollte sich das Konzept bewähren, könnten weiterer solcher Abschnitte folgen. Bauliche Maßnahmen, sollte die Fairnesszone in Alt-Urfahr nicht funktionieren, seien derzeit nicht angedacht.

Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SP) hielt fest, dass im Straßenverkehr der Egoismus immer stärker zunehme: „Deshalb ist so eine Initiative, um die Rücksichtnahme auf andere Verkehrsteilnehmer zu steigern, sehr zu begrüßen.“ Diese würde auch das stadtplanerische Ansinnen, Schwerpunkte abseits des motorisierten Individualverkehr zu setzen stützen.





