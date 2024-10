Kinder- und Jugendbuchtage begeistern seit 30 Jahren fürs Lesen

Es ist 30 Jahre her und war ein echter Meilenstein. Als die traditionelle Kinderbuchmesse in der damaligen Handelskammer (heute Wirtschaftskammer) eingestellt wurde, gründeten Anneliese Zeilinger von der Stadtbibliothek Linz und Sabine Weißensteiner, die jetzige Inhaberin der Buchhandlung Fürstelberger, 1995 kurzerhand eine eigene Buchmesse für junges Publikum. "Wir wollten Kindern einen niederschwelligen Zugang zu Literatur ermöglichen", erinnert sich Zeilinger.

Mehr zum Thema: Neue Buchhandlug mit altem Namen eröffnet auf JKU-Campus

Die Idee war, nicht nur Bücher zu präsentieren und aus ihnen zu lesen, sondern Literatur zu spielen und damit lebendig zu machen. So haben Schauspielgruppen beliebte Kinderbücher wie den "Grüffelo" in Szene gesetzt. Das Konzept funktioniert bis heute, seit 2018 ist für das Schauspiel das Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel als Partner hinzugekommen. Auch der Veranstaltungsort hat sich verändert, aus Platzgründen musste man in die Arbeiterkammer übersiedeln.

90.000 Besucher in 30 Jahren

In den 30 Jahren konnten die Kinder- und Jugendbuchtage rund 90.000 junge Leserinnen und Leser begeistern. "Mittlerweile kommt die fünfte Generation", freut sich Weißensteiner. Von 10. bis 12. Oktober kann man mehr als 3000 Bücher im Foyer der Arbeiterkammer Oberösterreich entdecken. "Die Veranstalter leisten einen wertvollen Beitrag zur Förderung der Sprach- und Lesekompetenz", sagt Bildungsreferentin und Stadträtin Eva Schobesberger (Grüne).

Die Kinder- und Jugendbuchtage sind in die Kinderkulturwoche eingebettet, die morgen mit dem Ballett "Bunte Schuhe" im Theater Maestro eröffnet wird. Bis 20. Oktober bieten 34 Linzer Kultureinrichtungen 233 Veranstaltungen bei freiem Eintritt, darunter Workshops, Ausstellungen, Theater-, Kino-, Tanz- und Musikvorstellungen.

Infos zum Programm auf kinderkulturwoche.linz.at.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Christian Diabl Christian Diabl

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.