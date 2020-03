Eine von sechs: Chimney-Award für Traunerin

Die Absolventin des Studiengangs Prozessmanagement Gesundheit des FH Campus Steyr wurde für ihre ausgezeichneten Leistungen und ihre herausragende Abschlussarbeit ausgezeichnet.

Die 29-jährige Kletzmair beschäftigte sich in ihrer Abschlussarbeit mit den Kundenerwartungen und -bedürfnissen an Internet-Apotheken und öffentlichen Apotheken vor Ort. Dabei erhob sie unter anderem, wie viele der Befragten bereits die Möglichkeit von Online-Bestellungen nutzten und welche Aspekte dabei besonders im Vordergrund standen.

"Besonderes Interesse"

Kletzmair arbeitete während ihres Studiums in einer Apotheke, weshalb sie an diesem Thema ein besonderes Interesse hegt: "Die Ergebnisse zeigen, dass Internet-Apotheken zwar immer häufiger genutzt werden, jedoch das Vertrauen und die Möglichkeit zum persönlichen Gespräch in einer (Stamm-)Apotheke, nach wie vor sehr wichtige Aspekte für Kundinnen und Kunden darstellen."

In ihrer Freizeit ist die ausgezeichnete Traunerin gerne sportlich, in der freien Natur sowie in den Bergen unterwegs.