Eine Unterrichtsstunde mit einem echten Pferd

Was macht ein Pferd in der Schule? Diese Frage hätten gestern Vormittag die Schülerinnen und Schüler der Klassen 4a und 4c der VS 28 (Dr.-Karl-Renner-Schule) am Linzer Flötzerweg beantworten können. Denn sie bekamen im Hof der Volksschule eine hautnahe Vorführung eines Berufes, der noch zum echten Handwerk gezählt wird. Trotz Hochnebel leuchteten viele Augen der Kinder so, als ob die Sonne scheinen würde.