Eine Traun4tler Stubn für den Linzer Südbahnhofmarkt

Früher war die Koje 11 ein Ort für Blumen, mit Melanie und Philipp Gegenleitner zieht dort nun ein neues Konzept ein. Dieses kombiniert mit seinem Mix aus Hofladen und Nähstube zwei Branchen.

So werden in der Traun4tler Stubn zum einen regionale, selbst produzierte Schmankerl von Gegenleitners Bauernhof aus Waldneukirchen angeboten, genauso wie regionale Produkte von anderen Direktvermarktern aus der Region. Neben Obst und Gemüse, erwarten Besucher beispielsweises auch Bio-Eier und Fleischprodukte wie Würste oder Aufstriche. Zum anderen gibt es in der Koje auch eine Nähstube mit Änderungsschneiderei, in der Sandra Gegenleitner, die Mutter der Betreiberin, ihre Nähkünste zum Besten geben wird.

Regionalität als Herzensanliegen

„Die Wertschätzung an regionalen Produkten ist uns sehr wichtig und auch saisonal wird bei uns groß geschrieben. Im Vordergrund steht für uns der Ursprung der Produkte. Alles was man bei uns erwerben kann, ist aus der Region und wird von den Direktvermarktern noch selbst angebaut oder verarbeitet. Das liegt uns schwer am Herzen“, sagen Melanie und Philipp Gegenleitner. Für Marktreferentin Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP) steht hinter der Traun4tler Stubn ein innovatives Konzept, dass das Angebot am Südbahnhofmarkt ideal ergänzt.

Morgen, Samstag, wird von 9 bis 16 Uhr Eröffnung gefeiert. Die Musikapelle Waldneukirchen sorgt bis 12 Uhr für musikalische Untermalung, ein weiteres Musiker-Duo spielt dann noch bis 15 Uhr auf - auch kulinarische Schmankerl dürfen beim Fest natürlich nicht fehlen.

