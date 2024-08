Eine Tortendose zu Anton Bruckners Geburtstag

Ob Bruckner selbst ein Fan der Linzer Torte war, ist nicht überliefert. Auf der neuen Designdose, die der Linz Tourismus heute präsentiert hat, ist der berühmte Komponist jedenfalls beim Genuss der "ältesten Torte der Welt" zu sehen - in Comicform. "Mein Design zeigt Bruckners genüsslichen Linzer Torten Moment, in dem er sich, während einer Komponierpause, ein Stück gönnt", sagt Sarah Braid, die sich bei der Ausschreibung durchgesetzt und die Dose gestaltet hat. Die Absolventin der Linzer Kunstuni hat "Bruckner beim Genuss der Torte ein Lächeln ins Gesicht gezaubert", sagt Kultur- und Tourismusstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP). Braid ist bereits die zehnte Künstlerin, die eine Designdose gestaltet hat, vor ihr waren Größen wie Christian Ludwig Attersee, Susanne Purviance oder Skero am Werk.

8000 Stück limitierte Auflage

Die Designdose wurde von Linz Tourismus initiiert und ist eine Zusammenarbeit von Linzer Konditoren und weiteren Verkaufsstellen. 8000 Stück werden produziert. Doch auch wenn das Design der Dose in allen Verkaufsstellen gleich ist, der Inhalt ist es nicht. Jeder Produzent hat sein eigenes, selbstverständlich streng geheimes, Rezept für die Linzer Torte. Auch Gewicht und Preis der Torten ist unterschiedlich. Mit dabei sind die Confiserie Isabella, die Konditoreien Jindrak und Heuschober, die k.u.k. Hofbäckerei, die Honeder Naturbackstube, das Hotel Schwarzer Bär, DoNs Catering und das Restaurant Jack the Ripperl. Erhältlich ist die Dose ab morgen auch in den Museumsshops von Lentos und Nordico.

Autor Christian Diabl Christian Diabl