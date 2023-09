Eine Puppe, tausende Fotografien

"Die Liebe zu Puppen mit schönen Gesichtern war immer schon da", sagt Eva Kratochwill – genauso wie die Liebe zur Fotografie und zur Natur. Seit rund fünf Jahren vereint sie ihre Leidenschaften in einem doch eher ungewöhnlichen Hobby. So setzt die 76-Jährige "ihre" Barbie an verschiedenen Orten in Linz in Szene, mehrere tausend Fotografien hat sie bereits zuhause. Die schönsten davon haben es in ein Album geschafft, der Rest wird in Kisten aufbewahrt.