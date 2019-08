Eine neue Öffi-App als Einstiegshilfe

Zumindest, wenn es nach der Linz AG geht. Mit der neuen Ticketing-App "FAIRTIQ" richtet sie sich an Öffi-Neulinge und Linz-Touristen. Und hilft ihnen aus dem dichten Ticket-Dschungel.

Die Programm-Idee eines Schweizer Startups findet bereits in der Schweiz, in Liechtenstein und im Vorarlberger Verkehrsverbund Verwendung. Nun soll Linz als erste österreichische Stadt folgen. Die Linz AG passt die App an ihre Bedürfnisse an.

Einchecken und auschecken

"Das Kopfzerbrechen über das richtige Ticket ist vorbei", sagt Jutta Rinner, Vorstandsdirektorin der Linz AG. Die Funktionsweise der Handy-App sei so einfach wie effektiv: Der Ticketverkauf am Automaten fällt weg. Passagiere öffnen beim Einsteigen in Bus und Bim die App und schieben den Start-Regler am Handy-Bildschirm von links nach rechts – sie "checken ein".

Ab hier zeichnet das Programm via GPS-Daten den Weg auf und verrechnet beim Aussteigen, wobei der Regler von rechts nach links "zurückgewischt" wird, je nach Streckenlänge das entsprechende Ticket. Ab vier Kurzstrecken (4,80 Euro) oder zwei Langstrecken (4,60 Euro) pro Tag verbucht die App statt der Einzeltickets die billigere 24-Stunden-Karte (4,50 Euro).

Bezahlt wird über Kreditkarte oder Pay-Pal.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.