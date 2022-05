Eine neue Ampel und die Frage der Finanzierung

Die Verkehrsbelastung im Neustadtviertel ist zu hoch, da sind sich der für Verkehr zuständige Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) und Andrea Heimberger, Vorsitzende der SPÖ-Sektion Innenstadt-Süd, einig. Gemeinsam mit Peter Binder, dritter Landtagspräsident und Heimbergers Stellvertreter, fand gestern eine Gesprächsrunde zum Thema statt.

Kernpunkt dabei war ein zusätzlicher Schutzweg in der Humboldtstraße im Kreuzungsbereich mit der Schillerstraße. Aufgrund der Mehrspurigkeit der Humboldtstraße muss im Fall der Errichtung eines Fußgängerüberganges eine Ampelanlage installiert werden – das ist aus Sicherheitsgründen vorgeschrieben. Die Kosten dafür würden je nach Ausführung zwischen 150.000 und 300.000 Euro liegen, hieß es gestern. Die Kosten sind einer der entscheidenden Punkte.

So wies Hajart in einer Aussendung darauf hin, dass im verfügbaren Verkehrsbudget (im Doppelbudget 2022/23 sind rund 7,5 Millionen Euro vorgesehen) andere sicherheitsrelevante Instandhaltungen Vorrang hätten. Hajarts Conclusio zu dem Gesprächstermin: "Präsident Binder hat zugesagt, seine Kontakte zu Bürgermeister Luger spielen zu lassen. Wenn ein Sonderbudget für den ampelgeregelten Fußgängerübergang bereitgestellt werden kann, so können wir dieses sinnvolle Projekt schneller, vielleicht sogar noch heuer in Angriff nehmen."

Verwunderung über Aussage

Verwundert reagierte Binder auf diese Aussage von Hajart. Er habe unmissverständlich klargemacht, dass er von so einem Vorstoß nichts halte. "Zusätzliche Mittel werden innerhalb des Stadtbudgets aber nur schwer zu lukrieren sein", sind sich Binder und Heimberger einig. Nachsatz: "Der budgetäre Spielraum von Linz würde sich erhöhen lassen, wenn die überbordenden Zahlungen an das Land eingeschränkt würden."

Kleine Lösungen wie der zusätzliche Schutzweg scheinen mit den derzeitigen Mitteln kurzfristig nicht möglich zu sein, man habe Verständnis dafür, "dass eine Umreihung der Prioritäten aktuell keinen Sinn" ergebe, heißt es weiter.

Positiv sei eines: "Das gemeinsame Bewusstsein für die verkehrlichen Herausforderungen in der Innenstadt ist vorhanden." Dieses müsse sich bei künftigen Planungen auch widerspiegeln.