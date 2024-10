Peter Filzmaier: "Eine nachvollziehbare Logik der Ex-Luger-Wähler"

Nach der Nationalratswahl ist vor der Bürgermeisterwahl. Und diese findet am 12. Jänner 2025 (erster Wahlgang, zweiter Wahlgang wäre am 26. Jänner) statt. Lassen sich für diese Wahlgänge zur Wahl am vergangenen Sonntag Analogien ziehen, gibt es Lehren? Darüber sprachen die OÖNachrichten mit dem Politikwissenschafter Peter Filzmaier.