Eine Nacht lang gehört die Landebahn den Läufern

1700 in den Boden eingelassene Lichter, eine fünf Kilometer lange Laufstrecke und eine ungewöhnliche Startzeit: Auch heuer erwartet die Teilnehmer des von den OÖN präsentierten "DHL Airport Night Run" am Linzer Flughafen wieder ein spektakuläres Lauferlebnis.

Am Freitag, den 30. August, ist es wieder so weit: Um Punkt Mitternacht bekommen die Läufer und Nordic Walker die Startfreigabe für ihren sportlichen "Höhenflug" auf der Start- und Landebahn.

Knapp 2500 Teilnehmer, darunter rund 100 Nordic Walker, haben sich bereits angemeldet. Für die Blaulichtorganisationen gibt es eine eigene Wertung, dafür haben sich bereits 350 Sportbegeisterte von Feuerwehr, Rettung und Polizei angesagt. Wer kurzentschlossen am Freitag noch seine Laufschuhe schnüren will, kann sich am 29. August (von 16 bis 20 Uhr) und am 30. August (17 bis 21.30 Uhr) bei der Startnummernausgabe am Linzer Flughafen nachnominieren lassen.

Veranstalterin Julia Prandstetter weiß genau, warum man sich das Laufereignis nicht entgehen lassen sollte: "Die beleuchtete Piste, die Uhrzeit und das Flughafenareal machen die Atmosphäre ganz besonders." Zum ersten Mal wird es dieses Jahr eine "Big Team"-Wertung geben: Dort ist das Motto "Je mehr, desto besser" Programm. An den Start gehen wird etwa Almi mit Geschäftsführer Karl Reingruber, die Stadt Leonding mit Altbürgermeister Walter Brunner und DHL Express mit Geschäftsführer Ralf Schweighöfer. Auch im Publikum wird das ein oder andere bekannte Gesicht zu entdecken sein: So werden sich AK-Präsident Johann Kalliauer, Flughafendirektor Norbert Draskovits und Linz-AG-Vorstandsdirektorin Jutta Rinner sich unter die jubelnden Fans mischen.

Den Besuchern wird auch abseits der Laufstrecke einiges geboten: So kann etwa das "Panther"-Löschfahrzeug der Firma Rosenbauer oder ein Flugsimulator des Flugvereins "Blue danube airSport" besichtigt werden.

Internationale Gäste lockt übrigens nicht nur der Flughafen, sondern auch der Lauf an. "Dieses Jahr wird erstmals eine Amerikanerin teilnehmen", sagt Prandstetter. Diese bestreitet mit ihren über 70 Jahren in Linz den 33. Flughafenlauf ihrer sportlichen Karriere. Wie alle Teilnehmer wird auch sie eine Medaille als Erinnerung mit nach Hause nehmen können. (jp)

