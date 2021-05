Eine kleine Feier und besondere Erinnerungen

Es war eine kleine, aber feine Feier, die gestern Mittag recht unspektakulär direkt neben den Bahngleisen über die Bühne gegangen ist. Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FP), "Stern & Hafferl Verkehr"-Geschäftsführer Günter Neumann und Verkehrsverbund-Geschäftsführer Herbert Kubasta eröffneten die neue Linzer-Lokalbahn-Haltestelle Untergaumberg.

Diese wurde nicht nur erneuert, sondern auch so versetzt, dass sie nun unmittelbar neben der Straßenbahnhaltestelle (Linie 3 und 4) liegt. Dies sei ein großer Vorteil für die Fahrgäste, die zuerst mit der Lilo Richtung Linz unterwegs seien und dann unkompliziert in die Straßenbahn Richtung Pasching und Traun umsteigen könnten, sagte Steinkellner und schwelgte in Erinnerungen. Nur ein paar hundert Meter neben der Haltestelle Untergaumberg sei er aufgewachsen und von hier als Jugendlicher täglich in die Schule nach Linz gependelt. "Und als die Straßenbahn Richtung Traun gebaut wurde, musste mein Elternhaus weichen, weil es auf der geplanten Strecke lag."

Doch Steinkellner blickte nicht nur zurück, sondern auch in die Zukunft. Die Bedeutung der Lilo als Nahverkehrsmittel werde steigen, "denn sie wird Teil der Stadtbahn werden". Gehe alles nach Plan, "dann können wir mit der Lilo 2027 bereits bis zum Kepler-Uni-Klinikum fahren", so Steinkellner.