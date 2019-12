Soziale Medien werden in diesen Tagen oft mit Mobbing und Falschmeldungen verbunden. Doch die Geschichte von Simon Sachsenhofer und Mónica Montoya zeigt eine andere, positive Seite des Internets. Das Paar, das sich gestern in Gallneukirchen standesamtlich trauen ließ, lernte sich online kennen. Zu diesem Zeitpunkt trennten die beiden noch tausende Kilometer. Simon, ein gebürtiger Mühlviertler, lebte in Wien. Mónica wohnte in Chimalhuacán in Mexiko, einem Vorort von Mexiko-Stadt. Die Pädagogin