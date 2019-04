Eine Filmerin erinnert uns, warum der Alltag heilig ist

LINZ. Die Linzerin Edith Stauber widmet ihre Werke dem Unscheinbaren, das Filmfest "Crossing Europe" bringt sie auf die Leinwand.

Die Linzer Filmemacherin Edith Stauber und Ausschnitte aus ihrem neuen Werk "Linz – Stadtpfarrkirche" (28. 4.) (XE) Bild: XE

"Ich habe schon als Kind immer gern viel g’schaut", sagt Edith Stauber lachend auf die Frage, wie sich ihr (künstlerischer) Blick auf die Welt wohl entwickelt hat. Der aus St. Florian stammenden Regisseurin ist beim gestern in Linz gestarteten Filmfest "Crossing Europe" eine eigene Reihe gewidmet (mehr re). Ob ihr kindlicher Blick diese Werke noch geprägt hat, kann die 51-Jährige nicht sicher sagen. Fest steht, ihr Wesen als Kind – "eher introvertiert, gerne alleine spielend, stark beobachtend" – war beste Voraussetzung, um Antennen zu entwickeln, die das Besondere im Normalen finden.

So verhielt es sich auch bei ihrer Arbeit "Linz – Stadtpfarrkirche", die am 28. April Premiere hat. "Alle meine Filme sind entstanden, indem ich viel an ihrem Schauplatz war. Nicht absichtlich, sondern weil ich viel daran auf meinen Wegen vorbeigekommen bin." Bei der Stadtpfarrkirche auf dem Pfarrplatz habe sie sich irgendwann gedacht: "Da steht dieses große Gebäude, das im Prinzip fast leer ist. Man kann darin auch nichts kaufen. Daraus ist die Frage entstanden, wie ein sakrales Gebäude im profanen Raum wirkt." Das könne, müsse aber nicht mit Religiosität oder Glauben zu tun haben. Aber stünde dort eine Parkgarage, wäre das etwas völlig anderes.

"Mich interessiert immer das", sagt Stauber weiters, "dem man keine oder nur wenig Aufmerksamkeit schenkt. Oft glaubt man, dass gar nichts um einen herum geschieht. Doch letztlich spielt sich vieles parallel ab." Für solche Mini-Situationen, wie das "Zwitschern" einer Bewässerungsanlage, will sie die ideale Dramaturgie finden, um die gesamte Atmosphäre zu vermitteln. "Schließlich verbringen wir 90 Prozent unserer Zeit in unspektakuläreren Situationen und Routinen."

Staubers Zeit gehört seit 27 Jahren auch den Linzer Kinos Moviemento und City, in denen sie als Filmvorführerin arbeitet, aber auch ihrer bildenden Kunst. In ihren Filmen verknüpft sie beide Welten. Gemalte oder gezeichnete Bilder bringt sie digital zum Laufen. Beim "Crossing Europe" wird sich diese Verbindung noch steigern: Da für die Projektion von 149 Festivalfilmen alle Kräfte gebündelt werden, steht sie auch im Vorführraum.

