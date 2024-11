Eine fast vergessene Heldin aus der Klammstraße

In diesem Haus wurde Camilla Estermann verhaftet.

Camilla Estermann blieb sich bis zu ihrem Tod treu. Noch in den letzten Stunden zeigte die Linzerin eine große Hilfsbereitschaft gegenüber ihren Mitgefangenen, tröstete sie und stärkte sie im Glauben. Am 21. November 1944 um 18.15 Uhr wurde sie im Wiener Landesgericht mit dem Fallbeil hingerichtet und in einem Massengrab auf dem Zentralfriedhof verscharrt. Ihre Hilfsbereitschaft hatte Camilla zum Feind der Nazis gemacht.