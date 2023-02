Eine Familie ist am Ende ihrer Kräfte

„Es geht uns darum, dass Anne die Zeit, die sie noch hat, so schön wie möglich in der Familie verbringen kann“, sagt Sonja Wasserbauer, „aber alleine schaffen wir es nicht.“ Das sechsjährige Mädchen ist aufgrund eines seltenen Gendefekts mehrfach schwerst beeinträchtigt. „Anne kann nicht sitzen, krabbeln, sie braucht in allen Dingen des Lebens Unterstützung, vom Essen bis zum Stuhlabsetzen“, sagt die 39-jährige Mutter im Gespräch mit den OÖNachrichten.