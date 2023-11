Eine Fahrt im gelben Punsch-Express

Mit dem Zug von Weihnachtsmarkt zu Weihnachtsmarkt tingeln – ab Freitag ist das kostenlos in Linz möglich. Dazu wurde extra einer der gelben Züge, die normalerweise Stadtrundfahrten absolvieren, weihnachtlich dekoriert. Dieser Weihnachtszug fährt dann Freitag bis Sonntag, von 15 bis 19 Uhr, alle fünf Weihnachtsmärkte in der City ab.

Mehr zum Thema: Die ersten Linzer Christkindlmärkte öffnen diese Woche

Vom Weihnachtsmarkt am Hauptplatz geht es zum Domplatz (Advent am Dom), dann zum Volksgarten, zum Winterzauber in den Stiegl-Klosterhof und zum Wintermarkt auf dem Pfarrplatz. Gefahren wird im Halbstundentakt, die Haltestellen werden noch aufgestellt. "Wir sehen die unterschiedlichen Märkte als eine gemeinsame Stärke", sagen Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer, Maria Gräf-Hieslmayr (Advent am Dom), Josef Gasser (Klosterhof) und Bernd Himmetsberger (Pfarrplatz).

Angebot für Familien

Bernd Geiger, Geschäftsführer des Linz City Express, war anfangs skeptisch und musste erst überredet werden. Schließlich überzeugte ihn aber die Möglichkeit, die Fahrten kostenlos anbieten zu können. Das mache den Aufwand überschaubar, ansonsten wäre es schwierig, bei jeder Station Karten zu verkaufen bzw. zu kontrollieren.

Keine offensichtlich Angetrunkenen

Dass Betrunkene den Zug nutzen, um zum nächsten Punschstand zu kommen, könne man nie ganz verhindern. Das sei auch bei den Stadtrundfahrten ein Thema, weshalb er schon lange keine Geburtstagsfeiern oder Poltergesellschaften mehr mitnehme. Er und seine Mitarbeiter würden aber darauf achten, dass keine offensichtlich Angetrunkenen einsteigen, denn schließlich soll der Weihnachtszug vor allem ein Angebot für Familien sein. Wie gut das mit den Haltestellen in punkto Essen, Trinken und Kinderwägen funktioniere, werde sich zeigen. Auch für Lang-Mayerhofer ist der Weihnachtszug heuer ein Versuch.

Marie-Louise Schnurpfeil, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Linz, der den Zug ebenfalls unterstützt, ist jedenfalls guter Dinge: "Ich bin zuversichtlich, dass es auch im nächsten Jahr weitergeht."

Autor Christian Diabl Christian Diabl

