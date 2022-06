Eine etwas andere Bankfiliale in Linz

Denn diese befindet sich auf dem Gelände der Linzer Johannes Kepler Universität. Einen klassischen Bankschalter sucht man dort vergebens, dafür gibt es für die Studenten jede Menge Platz für Beratung, Austausch, Lernen und Arbeiten.

„Die Ansprüche der jungen Generation an eine Bankfiliale haben sich rasant verändert“, sagte Vorstandsvorsitzende Stefanie Christina Huber bei der Eröffnung am Freitag. Und die war auch anders: Denn die neue JKU-Filiale, die im Außenbereich mit einer 200 Quadratmeter großen Terrasse sowie weiteren 100 Quadratmetern Freifläche aufwartet, wurde vergangene Woche mit einer „Big-Bang-Party“ eröffnet. Rund 1000 Gäste unterhielten sich bis in die Nacht hinein zu Beats von 2:tages:bart, DJ Toby Romeo und Coverrun. Übrigens: Die studierenden Kunden waren an der Entwicklung „ihrer“ Bankfiliale beteiligt. Auch das war ganz anders als sonst.