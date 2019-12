Eine erste Premiere für Linzer Schüler

M steht für musisch-kreativ und ist der seit mittlerweile 20 Jahren angebotene Schulzweig im Linzer Gymnasium, der von Anita und Anton Döllerer verantwortet wird.

Die „Neuen“, die jedes Jahr dazukommen, haben bereits nach wenigen Monaten ihren ersten großen Auftritt. Das gehört dazu, wenn man in die M-Klasse geht.

Heuer steht das Musical „Die scheinheiligen drei Könige - ein diebisches Weihnachtsvergnügen“ auf dem Programm. Die Geschichte von drei Dieben, die in Jerusalem die Nachricht von der Geburt eines Kindes vernommen haben, das reich an Gold, Weihrauch und Myrrhe ist, weshalb sie an einen Überfall denken, lebt natürlich auch davon, dass das Kind nicht irgendein Kind ist.

Im heiter-besinnlichen Musical treffen Klezmerklänge auf orientalisches Flair, dazu kommen Rock, Blues, Balladen und weihnachtliche Chöre.

Zu sehen ist das Musical am 13. und 14. Dezember (je 19 Uhr) und am 15. Dezember (17 Uhr) im Festsaal der Schule.