Eine besondere WM: Wenn Schüler in die Welt der Wirtschaft eintauchen

Die Schüler der HAK Traun haben ihre ganz eigene WM ins Leben gerufen, ihre Wirtschaftsmesse. In Kleingruppen schließen sie sich mit Unternehmen aus der Umgebung zusammen. Tauchen langsam in die Welt der Wirtschaft ein und verwandeln ihre Klassen in Messe-Kojen.

Hunderte E-Mails wurden in den vergangenen Wochen ausgeschickt, Unternehmen geködert. Und einige haben schon angebissen. Eigentlich wäre ja Haka-Küchen der Wunschpartner von Ashura, Ipek und Launita gewesen. Geworden ist es dann aber ein ganz anderer: BMW Höglinger Denzel. "Wir durften sogar im Verkaufsraum vorbeischauen und Probe sitzen", sagt Launita. "Und was da für Autos waren. Die ließen unser Herz höherschlagen."

Es heißt: "Film ab!"

Passend, dass ihr Partner ein Autohaus ist, denn im Wettstreit mit ihren Schulkollegen müssen die drei Vollgas geben. Schülerinnen der 3C-Klasse schlossen etwa eine Partnerschaft mit der Drogeriekette dm ab.

Schülerinnen der 3C kooperieren mit dem Drogerieriesen dm. Bild: HAK Traun

Diese sponserte neben einem kleinen Taschengeld auch Werbemittel für die Jungen. Quasi als Dank erstellten diese einen Werbespot für dm. Dieser soll bei der Wirtschaftsmesse erstmals über die Leinwand flimmern. Und auch die Kollegen aus ihrer Parallelklasse wagten sich vor die Kamera. Der Partner der 3BK ist die Oberösterreichische Versicherung. Deshalb gestalteten die Schüler ein Video zum Thema Versicherung, zeigten mit einer gehörigen Portion Humor, wie wichtig es ist, einen verlässlichen Partner an seiner Seite zu wissen. Auch dieser Streifen feiert bei der Wirtschaftsmesse Premiere. Diese findet am 20. April 2022 von 9 bis 14 Uhr in der HAK Traun statt.

Die Schüler der 3BK wagten sich vor die Kamera. Bild: HAK Traun

Eine namhafte Jury mit Angelika Sery-Froschauer, Chefin der Werbeagentur sery und WKO-Vizepräsidentin, Peter Bruckmüller, Geschäftsführer von Spectra, dem Trauner Bürgermeister Karl- Heinz Koll, Thomas Ziegler, dem Chef des Linzer Design Centers, und Bruno Kamraner, Leiter der Arbeiterkammer Linz-Land, bewertet die Schülerprojekte. Die Trophäe für die Trauner Wirtschaftsmesse wird übrigens von der HBLA für Künstlerische Gestaltung kreiert. (mis)