Eine Bar der etwas anderen Art

In der neuen Halle gibt es für Anfänger und Profis Kletterrouten.

Über 2100 Quadratmeter groß ist die Kletterfläche in der Ende Februar eröffneten "boulderbar" in Leonding. Kletterbegeisterte erwartet dort eine Vielzahl an Routen unterschiedlichster Schwierigkeitsgrade. Geklettert wird beim Bouldern ohne Seil, die Wände der Halle, die mit einem Weichboden ausgestattet ist, sind maximal viereinhalb Meter hoch. "Bouldern entspricht nicht nur dem Fitnessgedanken, sondern hat auch viel mit Kreativität zu tun", sagt mit Stefan Kieninger einer der