Eine Angelobung mit zwei Versprechern und viel Wirbel um die 3G-Kontrollen

LINZ. Nach exakt 48 Minuten, zwei Versprechern – einmal wurde VP-Vizebürgermeister Bernhard Baier von SP-Stadtchef Klaus Luger versehentlich als "Bernhard Maier" aufgerufen, einmal FP-Stadtrat Michael Raml zum Dietmar gemacht – und etlichen Gelobungsformeln war es offiziell so weit: Der neue Linzer Gemeinderat, der mit neun Parteien vielfältigste der Geschichte, wie Bürgermeister Klaus Luger – er wurde von LH Thomas Stelzer angelobt – erklärte, hat sich konstituiert.

Demo vor der Tür

Vor dem Rathaus demonstrierte zuvor eine (kleine) Abordnung der Initiative "Verkehrswende jetzt" gegen den "Autobahnwahn" und dafür, dass der Individualverkehr täglich um 150.000 Autofahrten reduziert werden muss. Das Anliegen verteilte Lorenz Potocnik (Linzplus) im Gemeinderatssaal.

Doch das war nicht die einzige "Unebenheit" am gestrigen Angelobungstag. Schon vor Beginn der Sitzung herrschte Unruhe im Rathaus, und zwar wegen Corona. Nicht wegen eines aktuellen Falles, sondern ob der 3G-Kontrollen, die laut einem Schreiben der Direktion für Inneres und Kommunales vom 30. September bei einer Gemeinderatssitzung (wie etwa auch im Parlament in Wien) nicht durchgeführt werden dürfen. Das Verbot gelte übrigens auch für Zuhörer, die an der Sitzung teilnehmen.

Was jedoch Landesamtsdirektor Erich Watzl (VP) nicht wusste, weshalb er – nach einem Medienbericht über die ausbleibenden 3G-Kontrollen – bei Magistratsdirektorin Ulrike Huemer intervenierte, um auf die Kontrollen zu pochen. Die wiederum entgegnete ihm mit dem Schreiben "seiner" Behörde…

Lange Rede, kurzer Sinn: Das Land zog die Anordnung wieder zurück, es wurden alle Teilnehmer der ersten Gemeinderatssitzung der neuen Legislaturperiode sowie die Zuhörer auf 3G geprüft. "Die derzeitige Lage ist prekär genug, da hätte niemand verstanden, wenn es keine Kontrollen hätte geben dürfen", sagte Luger.

ÖVP enthielt sich

Nach der Angelobung des Gemeinderates folgte die Konstituierung des Stadtsenates mit einem Novum. Erstmals erfolgte die Ressortverteilung nicht einstimmig. Wie OÖN-Leser wissen, ist die ÖVP, also Baier und Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer, mit der Verteilung der Aufgabengebiete – vor allem, dass die Wirtschaft in die Hände der SPÖ wanderte – nicht einverstanden. Sie enthielt sich der Stimme, wobei Baier aber anfügte, dass er "dennoch auf eine gute Zusammenarbeit" hoffe. Schließlich wurde die Aufteilung mit Stimmenmehrheit durch die SP-Vertreter (neben Luger die Vizebürgermeisterinnen Karin Hörzing und Tina Blöchl sowie Neo-Stadtrat Dietmar Prammer), FP-Stadtrat Michael Raml und Grünen-Stadträtin Eva Schobesberger beschlossen (siehe auch Kasten).

Den Vorsitz des Kontrollausschusses werden als stärkste Gemeinderatsfraktion, die nicht in der Stadtregierung sitzt, die Neos übernehmen. Das konnte aber noch nicht beschlossen werden, da nur Fraktionschef Georg Redlhammer anwesend war, sein Parteikollege Stefan Burgstaller fehlte krankheitsbedingt. (kitz)