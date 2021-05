Eine Aktion für einen besonderen Linzbesuch

LINZ. Die kürzlich erfolgten Öffnungsschritte in der Gastronomie und Hotellerie will die Linzer Gastronomie- und Hotelkooperation Hotspots gebührend feiern. Und zwar mit ihrer Aktion "unbezahlbar 3.0". Damit sollen die Menschen begeistert werden, in einem der Hotspots-Hotels zu nächtigen, die Gastronomiebetriebe in der Stadt zu erkunden und sich auf eine Einkaufstour im regionalen Handel zu begeben.

Das Kombi-Paket kostet 100 Euro: Damit erhalten die Gäste 30 Euro Hotspots-Gastro-Gutscheine, 30 Euro Linz City Ring Gutscheine, zwei Linzer Häppchen Pässe und eine Übernachtung im Doppelzimmer in einem der teilnehmenden Betriebe. Die Freude über die Neuauflage der Aktion ist bei Hotspots-Obmann Michael Nell vom Schwarzen Bären groß, er sieht darin großes Potenzial, die Gäste nach Linz zu bringen und sie von der Stadt zu begeistern.

Vielfalt entdecken

Von einem "kräftigen Impuls" für die Wirtschaft und die Lebensfreude in Corona-Zeiten spricht Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP), Ursula Matthey vom Linzer City Ring verweist auf die bunte Vielfalt in den Linzer Nebenstraßen, die es zu entdecken gilt. Unterstützt wird die "unbezahlbar"-Aktion neben der Stadt Linz und dem Linzer City Ring auch vom Linzer Tourismusverband, der Brau Union Österreich und dem Genussland OÖ.

Das Angebot ist auf 100 Buchungen limitiert, mehr Informationen zur Teilnahme und den Hotspots-Betrieben gibt es online unter unter www.hotspots-linz.at