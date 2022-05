Einbruch auf Großbaustelle der Asfinag in Allhaming

Der Einbrecher war zwischen Dienstagabend (18 Uhr) und Mittwochfrüh (6 Uhr) auf der Asfinag-Großbaustelle am Werk. Diese befindet sich in Allhaming entlang der Westautobahn. Der Unbekannte war laut Polizei gewaltsam in drei Baustellencontainer eingedrungen, sowohl bei der Abfahrt Richtung Salzburg als auch bei der Abfahrt Richtung Wien. Er stahl zahlreiche Akku-Geräte sowie Nivelliergeräte, Motorsägen und weitere Baumaterialien. Strombetriebene Geräte blieben vor Ort zurück. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere tausend Euro, eine genaue Summe konnte die Polizei noch nicht nennen.