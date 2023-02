Einbrecher wurde von Hausbesitzer erwischt und flüchtete

Am helllichten Tag versuchte ein Unbekannter, in ein Wohnhaus einzubrechen und wurde dabei vom Hausbesitzer erwischt. Daraufhin flüchtete der Mann mit einem Kleintransporter mit rumänischem Kennzeichen, so die Polizei.

Der Einbruchversuch ereignete sich am Montag gegen 12.50 Uhr. Bei dem Fluchtfahrzeug handelte es sich um einen silbernen Mercedes Benz Citan. Besonders auffällig sind die orangenen Drehlichter auf dem Dach und zwei große Scheinwerfer am Kühlergrill. Der Täter trug bei der Flucht einen blauen Overall, eine blaue Kappe, blaue Sneaker und eine weiße Schutzmaske.

Die Polizeiinspektion Neuhofen bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 059133/4139-100.

