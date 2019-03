Einbrecher versteckten sich in einem Schrank vor Polizei: Festnahme

LINZ. Einer aufmerksamen Nachbarin ist es zu verdanken, dass die Polizei am Samstagabend drei Einbrecher festnehmen konnte.

Die Nachbarin alarmierte am Samstagabend gegen 21 Uhr die Polizei. Sie habe soeben beobachtet, dass drei unbekannte Personen in ein Wohngebäude neben ihr in der Sintstraße eingestiegen seien.

Die Polizisten der PI Sonderdienste entdeckten daraufhin bei der Garage im Erdgeschoß ein aufgebrochenes Fenster. Bei der Hausdurchsuchung fanden sie im ersten Stock drei Personen, die sich in einem Schrank versteckten.

Bei den Einbrechern handelte es sich um zwei Männer aus der Slowakei (22 und 36 Jahre alt) und um eine 31-jährige ungarische Staatsbürgerin. Sie wurden festgenommen.

