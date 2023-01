Einbrecher machte 26.000 Euro Beute

Der Mann wurde am Dienstag festgenommen, in seiner Wohnung wurden nur noch ein kleiner Teil der Beute - Schmuck und Bargeld im Wert von insgesamt 26.000 Euro - gefunden. Das Diebesgut soll er bei einem Einbruch in ein Haus in Linz-Urfahr im vergangenen September erbeutet haben. Der 79-jährige Besitzer soll währenddessen geschlafen haben. Der Verdächtige gestand den Einbruch und gab als Motiv seine Drogensucht an.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper