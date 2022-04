Einbrecher in Linz auf frischer Tat ertappt

Heute um 7:45 Uhr wählte ein 51-jähriger Linzer den Polizei-Notruf, da er soeben zwei Personen bei Einbrüchen in Postkästen beobachtet hätte. Beim Eintreffen an der Örtlichkeit im Süden von Linz gab der 51-jährige Anrufer an, dass er einen 24-Jährigen beobachtet hatte, wie er mit einem Messer Postkästen aufbrach, daneben stand eine 21-jährige Frau. Als er den Einbrecher darauf ansprach, die Polizei zu verständigen, drehte sich dieser plötzlich um, wobei er ein Messer in der Hand in seine Richtung hielt und ihn damit bedrohte. Der 51-Jährige ließ sich trotzdem nicht davon abhalten und verständigte die Polizei, woraufhin der 24-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land mit der 21-jährigen Linzerin die Flucht ergriff.

Durch eine sofortige Fahndung und der Personsbeschreibung gelang es der Polizei, den Mann bei der BIM-Haltestelle "Neue Welt" wahrzunehmen. Der Flüchtige wurde vom 51-Jährigen eindeutig als Täter wiedererkannt, weshalb er festgenommen wurde. Bei seiner Einvernahme verweigerte er die Aussage. Die flüchtige Frau stellte sich in der Zwischenzeit bei der Polizeiinspektion Hauptbahnhof. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz wurde der 24-Jährige in die Justizanstalt Linz eingeliefert.