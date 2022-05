Ein Zeichen für den Gewaltschutz

Das Thema Gewalt an Frauen ist eines mit ungebrochener Aktualität. Das Linzer Frauenbüro bietet mit Blick auf den Gewaltschutz in Kooperation mit mehreren Partnern (u. a. das autonome Frauenzentrum, Verein PIA) kostenlose Workshops und Veranstaltungsformate (Stichwort Puppentheater) an. Die Zielgruppe sind Linzer Pflichtschulen genauso wie Kindergärten. Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung sind dabei zentrale Bausteine.

"Die beiden Corona-Jahre haben dazu geführt, dass traditionelle Rollenbilder wieder auf junge Frauen einprasseln. Dem wollen wir gegensteuern", sagt Frauenstadträtin Eva Schobesberger (Grüne). Stereotype Geschlechterbilder aufbrechen will das Frauenbüro auch mit ihrem Mädchen-Fußball-Aktionstag. Hier sind noch Plätze frei.