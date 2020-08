Ein Verletzter bei schwerem Unfall auf der A1

Ein Pkw war gegen 20:30 Uhr auf der A1 in Fahrtrichtung Salzburg kurz nach der Raststation Allhaming auf einen Lastwagen aufgefahren. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Lenker bereits aus dem völlig deformierten Wrack befreit. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Westautobahn musste für die Dauer der Aufräumarbeiten, die rund 45 Minuten in Anspruch nahmen, ab dem Knoten Traun gesperrt werden. Der Verkehr wurde auf die A25 umgeleitet.

