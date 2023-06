Schwerer Unfall auf der A25 forderte ein Todesopfer

Zu dem folgenschweren Unfall war es am Donnerstagnachmittag in der Nähe des Asfinag-Rastplatzes Pucking auf der A25 gekommen: Nach einem Reifenplatzer hatte der Lenker einer Kehrmaschine die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war gegen die Leitplanke und die Lärmschutzwand geprallt.

Aufgrund des heftigen Anpralls wurde der 55-Jährige im Fahrzeug eingeklemmt. Er konnte erst nach rund 45 Minuten gerettet werden. Der Mann aus dem Bezirk Perg wurde in ein Linzer Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte letztendlich vergeblich um sein Leben kämpften. Der Mühlviertler starb in der Nacht auf Freitag in Folge seiner schweren Verletzungen, teilte die Polizei am Freitagabend mit.

Die Feuerwehren Marchtrenk und Weißkirchen waren bei den Rettungsarbeiten und für die Aufräumarbeiten im Einsatz gestanden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Bereich der A25 sowie beim Knoten Wels, Autofahrern wurde empfohlen, großräumig auszuweichen.

