"Ein Tier sollte kein Geschenk sein"

Nach Weihnachten landen viele tierische Geschenke in den Tierheimen.

"Es ist leider immer noch gang und gäbe, dass Tiere geschenkt werden", sagt Nora Sudra vom Tierheim Linz. Alle Jahre wieder landen viele Hunde, Katzen, aber auch Kleintiere und Exoten unter dem Christbaum. Nicht selten stellt sich schon nach den Feiertagen heraus, dass das Tier eigentlich keinen Platz oder die neuen Besitzer keine Zeit haben. Viele dieser Tiere landen dann im Tierheim, das ohnehin schon aus allen Nähten platzt. Deshalb appelliert Sudra an die Bevölkerung, gut über die Anschaffung eines Tieres nachzudenken und nicht aus Euphorie zu handeln. "Fühlende Lebewesen sollten kein Geschenk darstellen", sagt Sudra. Stattdessen rät sie, einen Gutschein für die Anschaffungskosten oder Zubehör für ein Tier zu verschenken.

Tierische Lebenspartner

So kann die beschenkte Person selbst über die Wahl des zukünftigen tierischen "Lebenspartners" entscheiden. "Will ich wirklich mit einem Hund bei jedem Wetter dreimal täglich spazieren gehen, und das die nächsten 15 Jahre?" Neben Mangel an Platz und Zeit sind auch die Kosten nicht zu unterschätzen. Oft übersteigen die Tierarztrechnungen die Anschaffung bei weitem. Um die Entscheidung reflektieren zu können, müssen Interessenten mehrmals ins Tierheim kommen, ehe sie ein Tier mitnehmen können.

Tiere aus Zeitvertreib

Auch abseits von Weihnachten haben die Folgen unüberlegter Tieranschaffungen die Arbeit des Tierheims im ablaufenden Jahr geprägt. "Sobald die Lockdowns vorbei waren, haben die Leute vermehrt Tiere abgegeben", sagt Sudra. Viele während der Pandemie angeschaffte Hunde hätten aufgrund des Homeoffice nicht gelernt, alleine zu bleiben. Diese seien aus Zeitvertreib oder auch Verzweiflung gekauft worden. Bei Hunden gibt es im Tierheim mittlerweile eine Warteliste. "Wir können nicht mehr jeden aufnehmen", sagt Sudra. Deshalb versuche man die Leute mit einer Privatvermittlung zu unterstützen. Ganz neu ist die Überbelegung zwar nicht, so lange und intensiv wie jetzt ist aber ungewöhnlich.

Auch sonst war es ein herausforderndes Jahr. 2022 konnte das Tierheim bislang 68 Hunde, 507 Katzen, zwei Kleinnager, 117 Kaninchen und Meerschweinchen, 70 Vögel und 59 Exoten vergeben, darunter Spinnen und Skorpione. Aktuell warten noch eine grüne Leguandame und mehrere Achatschnecken auf ein neues Zuhause.

Autor Christian Diabl

