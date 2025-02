Ein Tanz gegen Gewalt

Knapp 1000 Schülerinnen und Schüler der Volksschule 28, der Mittelschulen 17, 18 und der ASO 6 beteiligten sich vergangene Woche mit ihren Lehrkräften an "One Billion Rising", einer weltweiten Tanzaktion gegen Gewalt und für Gleichberechtigung. Die Aktion fand am Schulcampus Flötzerweg in der Neuen Heimat statt und wurde von den Schülerinnen der 4. Klassen der MS 17, 18 und Mädchen der ASO 6 eröffnet. Die Schülerinnen und Schüler haben dafür mehrere Wochen lang trainiert. Rund um den Valentinstag, den 14. Februar, erheben sich weltweit eine Milliarde Menschen und tanzen für ein Leben frei von Gewalt.

