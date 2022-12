Ein Tag der offenen Tür, drei neue Schulzweige

Sie tragen englische Namen und sind Akronyme, die drei neuen Schulzweige am Linzer Ramsauergymnasium. Kommenden Freitag werden die Fachrichtungen ART, SMILE und MIND ab 9 Uhr beim Tag der offenen Tür vorgestellt.

„Uns ist es wichtig, dass die Interessen der Kinder im Zentrum stehen. Ausgangspunkt ist die Allgemeinbildung, dazu kommen je nach Zweig künstlerische, naturwissenschaftliche und informatische oder sprachliche und interkulturelle Schwerpunkte“, sagt Direktor Thomas Riedl.

Kunst, Kultur, Natur



Der ART-Zweig setzt sich aus den Anfangsbuchstaben für Ausdruck in Raum und Ton zusammen und hat sich ganz der Kreativität und musischen Förderung verschrieben. Dabei steht allerdings nicht nur im Scheinwerferlicht, was auf der Bühne, sondern auch, was dahinter passiert. Schüler werden auch in Licht, Ton und Bühnenbild unterrichtet und können neben dem Pflichtfach Englisch bei der zweiten Fremdsprache zwischen Französisch und Spanisch wählen.



SMILE meint „Sprache mitten im interkulturellen Leben“ und feiert die Vielfalt und die Gemeinsamkeiten der Kulturen. Auch die Schüler dieses Zweiges können neben Englisch entweder Französisch oder Spanisch als Fremdsprache wählen. Das spezifische Fach Praxis interkulturelle Kommunikation vertieft den kulturellen Austausch noch weiter.



Zuletzt der MIND-Zweig: „Miteinander Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften durchschauen“. Die Schüler erarbeiten gemeinsam die Chancen und Risiken des technologischen Fortschritts und ergründen Informatik und Geometrie in eigenen Spezialfächern. Interessierte können sich von 27. Februar bis 10. März für die neuen Zweige anmelden.