Ein Sushimat für die Tabakfabrik

Ein Snack-Automat ist an und für sich ja nichts Außergewöhnliches. Jener, der heute in der Tabakfabrik "eröffnet" wurde, ist es aber doch - und zwar wegen seinem Inhalt. Der erste Sushimat in Oberösterreich ist, wie der Name schon verrät, mit Sushi und Maki gefüllt.

Kreiert werden diese von Kannika Klampho, die heimische und asiatische Einflüsse in ihrem Tun vereint. Ihre Marke „River Sushi“ setzt auf regionale Zutaten aus dem Mühlviertel, darunter zum Beispiel Fisch aus Windhaag bei Freistadt.

Zu finden ist der Sushimat im Foyer der Tabakfabrik (Haus Casablanca), dieser ist täglich verfügbar. Die Bezahlung ist mit Bargeld und bargeldlos möglich.

