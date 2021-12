Ein Studio zum Trainieren der Muskeln in einem Ambiente zum Wohlfühlen

Haben Sie schon gute Vorsätze fürs neue Jahr gefasst? Ist "mehr Sport betreiben" auch darunter? Dann gehören Sie zu den rund 30 Prozent der Österreicher, die sich mehr Bewegung vornehmen. Damit das auch gelingt, braucht es die notwendige Motivation – da kommt ein nagelneues, modernes, top ausgestattetes Fitnessstudio gerade recht. Wie "Prinz Fitness" in den Promenaden Galerien…

"Ich möchte einfach das beste Fitnessstudio bauen", sagt Roland Prinz und lächelt. Der Inhaber und Geschäftsführer von "Prinz Fitness", der bereits ein Studio in der Lederfabrik betreibt, hat große Pläne. Und setzt sie auch in die Tat um, wie bei seinem neuen Fitnessstudio, das er am 15. Jänner in den Promenaden Galerien eröffnen will. "Sofern es die Corona-Pandemie zulässt", wie Prinz ergänzt.

Die letzten Vorbereitungen laufen jedenfalls bereits auf Hochtouren, die Geräte – alle technologisch auf dem allerneuestem Stand – sind bereits installiert. "Wir setzen voll auf Digitalisierung", erklärt Prinz. So sind alle Geräte permanent online, dazu gibt’s eine eigene Prinz-Fitness-App, mit der sich die Kunden einloggen können. "Da bekommt jeder Kunde zwei Trainingspläne pro Jahr, die mit unserem Sportwissenschaftler Matthias Kirchmayr ausgearbeitet werden – die sind im Abo inkludiert", so der Chef. "Außerdem kann man mit der App seinen Trainingsfortschritt dokumentieren, denn man kann damit eine Verbindung zum Gerät herstellen, indem man einen QR-Code scannt. So kann man die Anzahl der Wiederholungen und das eingestellte Gewicht speichern – und sich nicht selbst beschummeln." An den Geräten sind Monitore installiert, auf denen man die korrekte Übungsdurchführung sehen kann. "Natürlich achten auch unsere Mitarbeiter darauf, dass die Übungen korrekt durchgeführt werden", so Prinz.

An jedem Gerät ist ein Monitor installiert. Bild: Wolfgang Simlinger

Zeiten der "Muckibude" vorbei

Bei allem Schweiß, der beim Trainieren fließt, müsse der Wohlfühlfaktor in einem modernen Fitnessstudio an erster Stelle stehen. "Wir haben nicht nur bei den Geräten Spitzenprodukte, sondern haben auch ein Ambiente geschaffen, in dem man sich wohl fühlt. Die Zeiten, in denen ein Fitnessstudio eine reine Muckibude war, sind vorbei. Unser Studio soll ein ,Place to be‘ sein. Schließlich kann man Krafttraining bis ins hohe Alter ausüben, das erhöht die Lebensqualität", sagt Prinz, der auch weiß, wie wichtig in der Zeit der Pandemie Sport ist. "Viele Menschen konnten in den vergangenen zwei Jahren keinen Sport machen. Auch wir hatten elf Monate geschlossen. Dabei kann man in unseren Studios leicht Abstand halten. Und die Geräte werden laufend von Mitarbeitern und auch den Sportlern selbst desinfiziert."

Das Studio ist mit Holz vertäfelt. Bild: Wolfgang Simlinger

Monatlich kündbar

Bis zur Eröffnung des Studios in den Promenaden Galerien bietet Prinz nur im Vorverkauf einen um 20 Prozent vergünstigten Abo-Preis von 59,99 Euro pro Monat an, dazu gibt’s das Starter-Paket im Wert von 39,99 Euro kostenlos dazu. Der Preis ist für die gesamte Dauer der Mitgliedschaft garantiert, das Abo ist ohne Bindefrist und monatlich kündbar – im Falle eines Lockdowns wird die Zeit, in der das Studio nicht geöffnet werden darf, nicht berechnet.

Den Vorverkauf gibt’s online auf www.prinzfitness.at und in den Promenaden Galerien am 3., 5., 7., 10., 12. und 14. Jänner jeweils von 16 bis 19 Uhr.