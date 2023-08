Ein Stadion, zwei neue Einbahnen und viel Ärger bei Anrainern am Froschberg

Der Unmut mancher Anrainer in der Stockbauernstraße und der Straße "Auf der Gugl" am Froschberg ist groß. Seit wenigen Wochen sind ihre Straßen Einbahnen – Vorwarnung gab es keine. So staunte mancher nicht schlecht, als sein Auto am Morgen plötzlich entgegen der Einbahn geparkt stand.