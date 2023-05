Ein spezieller Ball für Demenzkranke in Leonding

Comeback für den Ball in geschütztem Rahmen (Symbolfoto)

Kooperationspartner des Tanzereignisses in der Leondinger Kürnberghalle sind die Oberösterreichischen Nachrichten. Der Ball bietet von 14 bis 19 Uhr einen geschützten Rahmen, in dem sich demenzkranke Menschen gemeinsam mit ihren Angehörigen eine Auszeit nehmen können.

Ein Ball als Ausrufezeichen

"Wir wollen mit dem Vergissmeinnicht-Ball ein Ausrufezeichen setzen und an jene Menschen erinnern, die an einer Krankheit leiden, bei der das Vergessen eine große Rolle spielt – die Demenz", sagt Sabine Wögerbauer, Leiterin des Demenztageszentrums "Regenbogen" in Linz. Sie ist mit ihrem Team die treibende Kraft hinter dem Ball. Die Idee dafür entstand durch Tanzkurse mit Regenbogen-Tagesgästen – bei den Schlagern von früher bewegen sich die Beine ganz von selbst.

Der Eintritt ist kostenlos, aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung bis 31. Mai gebeten: telefonisch unter 0676/87341505 oder via E-Mail an regenbogen@volkshilfe-ooe.at

