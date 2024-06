Am 27. Juni wollte die Bürgerinitiative die Stimmen übergeben

7022 Unterschriften wollte die Bürgerinitiative „Wir retten den Grüngürtel“ am Donnerstag an den Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) übergeben. Luger wurde im Vorhinein gebeten, zwischen 16 und 16.45 Uhr auf den Hauptplatz zu kommen. Jede Unterschrift ist eine Stimme gegen den Bau der neuen Digitaluniversität (IT:U) auf dem Grüngürtel neben der Johannes Kepler Universität Linz. Doch weder verließ Bürgermeister Klaus Luger die Gemeinderatssitzung, um die Unterschriften entgegen zu nehmen. Noch konnte die Bürgerinitiative das Rathaus betreten, um zur - öffentlichen - Gemeinderatssitzung zu gelangen. "Wir standen vor einer verschlossenen Tür", sagt der Sprecher der Initiative Alexander Jäger. In einer Aussendung der Initiative zu dieser Causa steht diesbezüglich: "Ein schweres demokratiepolitisches Foul."

"Gab keine Weisung"

Noch am Abend ließ Luger verlautbaren, dass er den Grund, warum das Rathaus verschlossen war, klären wolle. "Eine Weisung dazu gab es jedenfalls weder meinerseits noch von Magistratsdirektorin Ulrike Huemer", hieß es in der entsprechenden Aussendung des Bürgermeisters.

"Irrtümlich" entschieden

Nun ist die Erklärung gekommen - der Wortlaut der Aussendung im Original: "Irrtümlicherweise traf der gestern diensthabende Portier einer externen Security-Firma eigenmächtig die Entscheidung, die Demonstrant*innen nicht in den Gemeinderatssaal einzulassen. Nachdem rund 40 bis 50 Personen mit Schildern, Transparenten, Stangen, großen Rucksäcken bereits am Hauptplatz ankündigten, „das Rathaus zu stürmen“, entschied der Security-Bedienstete wohl aus Sicherheitsbedenken so. Leider wurde dies weder mit Bürgermeister Luger noch mit Magistratsdirektorin Ulrike Huemer besprochen. Erst aufgrund medialer Nachfrage erfuhr Bürgermeister Luger, welcher die Sitzung des Gemeinderates leitete, von diesem Vorkommnis."

"Wurde grob des Rathauses verwiesen"

Gerda Lenger, ehemalige Klubobfrau der Grünen Linz, war unter jener Gruppe, sie war allerdings schon zuvor im Rathaus gewesen. Sie berichtete zudem, dass sie grob des Rathauses verwiesen worden war. "Ich bin eh einiges gewöhnt, aber das hat mich schon sehr irritiert", sagt sie.

Autor Manfred Wolf Ressortleiter Lokales Manfred Wolf