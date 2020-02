Ein Schultag im Zeichen des Klimas: "Wir wollen etwas bewegen"

Demonstrieren ist das eine, das Klima nachhaltig schützen das andere: Für Lars Pollinger und seine Schulkollegen vom Europagymnasium Auhof war schnell klar, dass sie sich auch abseits der "Fridays for Future"-Klimademonstrationen engagieren wollen. "Wir haben zwar für den Klimaschutz demonstriert, aber uns war nicht klar, wie wir im Alltag genau handeln sollen, um etwas zu verbessern", sagt Pollinger.

Was der 16-Jährige und sieben seiner Schulkollegen zum Anlass nahmen, einen schuleigenen Klimatag für rund 1300 Schüler ins Leben zu rufen. Klar sei eines: "Wir wollen etwas bewegen."

Die Vorbereitungen für den großen Tag am 13. Februar laufen seit September, gemeinsam mit Volkswirtschaftslehrerin Jennifer Conry-Lindner und Elternvertreterin Barbara Gitsch wurde das Programm für den Projekttag erarbeitet. "Die Zusammenarbeit war dynamisch und hat sehr gut funktioniert", sagt Conry-Lindner. Der Klimatag wird im Europagymnasium Auhof beziehungsweise in der Johannes-Kepler-Universität über die Bühne gehen: Neben 30 Vorträgen und 48 Workshops steht auch eine Podiumsdiskussion auf dem Programm.

An Engagement habe es nicht gemangelt, so der Tenor aller Beteiligten. "Es ist schon viel Freizeit in die Planung hineingeflossen, wir wollen einfach, dass es perfekt läuft", sagt Pollinger, der sich wie seine Schulkollegen vom Organisationsteam zu einem "Green Peer" hat ausbilden lassen.

Ziel sei, bei der Veranstaltung nicht nur zu diskutieren, sondern auch aktiv ins Handeln zu kommen. "Wenn die Leute zu viele Horrorgeschichten hören, fühlen sie sich ohnmächtig. Deshalb wollen wir den Schülern Informationen und Tipps geben, damit sie erkennen, was alles helfen kann", sagt Conry-Lindner, selbst dreifache Mutter.

Vom Reisen bis zum Essen

Mitunter ein Grund, warum das Programm des Klimatages so breit gefächert ist: Die Themen, die bei den Workshops und Vorträgen aufgegriffen werden, reichen vom Radreparieren über das Upcycling von Kleidung und saisonale Lebensmittel bis hin zu klimafreundlicher Mobilität. So wird das Thema Reisen in den Mittelpunkt gestellt und dabei etwa die Frage geklärt, wie man mit dem Zug nach Indien reisen kann.

Für die ersten Klassen haben sich die Organisatoren etwas Besonderes einfallen lassen. "Für sie wird ein Baumworkshop veranstaltet, wo sie lernen, wie man Bäume pflanzt", sagt Pollinger. Doch bei diesem theoretischen Wissen soll es nicht bleiben, für den Frühling ist geplant, auf einer Fläche, die den Schülern zur Verfügung gestellt wird, auch praktisch tätig zu werden.

Für die Oberstufenschüler wird im großen Hörsaal der Johannes-Kepler-Universität zudem eine Diskussion rund um die Klimakrise veranstaltet, auf dem Podium wird unter anderem Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb Platz nehmen. Am Klimatag wird die Schule übrigens zur Klimabündnisschule ernannt.

Nicht nur darüber ist die Freude bei Schulleiter Franz Weißhäupl groß: "Es ist toll, dass das Thema von den Schülern aufgegriffen wurde und dass sie sich da drübergetraut haben." Um nachhaltig etwas zu bewegen, sei es wichtig, dranzubleiben: "Deshalb planen wir, ein eigenes Auhof-Team zu gründen." Mit dem Ziel, dass dem Klimatag noch viele weitere Aktionen nachfolgen.

