Ein Repaircafé für Kirchberg-Thening: "Das soll ein sozialer Treffpunkt werden"

Zwei Jahre ist es her, dass Gerald Probst der Liebe wegen nach Kirchberg-Thening (Linz-Land) gezogen ist. Und das nicht ganz unbelastet, wie er mit einem Lachen sagt.

Der 74-jährige Pensionist spielt damit auf sein langjähriges Engagement in einem Salzburger Repaircafé an, den Weg dorthin fand er über Mundpropaganda. Die Begeisterung fürs Schrauben und Reparieren ging Probst auch mit seinem Umzug nicht verloren.

Kein Wunder also, dass er bei dem Repaircafé in der Linzer Tabakfabrik schon eifrig als Schrauber im Einsatz war. Nun möchte er ein solches in seiner neuen Heimatgemeinde Kirchberg-Thening etablieren. Mit dem Ziel, ein Angebot zu schaffen, bei dem Interessierte bei kleineren Reparaturen (etwa von Haushaltsgeräten) mit Rat und Tat unterstützt werden.

Platz finden soll das Format im kleinen Saal des Pfarrhauses der Evangelischen Gemeinde, los geht es am 6. April (16 bis 19 Uhr). Geplant ist, dass das Repaircafé daran anschließend jeden ersten Mittwoch im Monat über die Bühne gehen soll, bei Bedarf kann das Intervall auch verkürzt werden.

Probst, der seit einem Unfall vor rund 14 Jahren im Rollstuhl sitzt, ist es ein Anliegen, das Bewusstsein für Nachhaltigkeit an den Mann und an die Frau zu bringen: "Es muss nicht immer alles sofort weggeworfen werden."

Und noch etwas anderes ist ihm wichtig: Das Repaircafé soll auch ein sozialer Treffpunkt werden. "Die größte Gaudi ist es, wenn Kinder mitkommen und sie die Werkzeuge halten dürfen." Probsts Ziel: Er möchte das neue Angebot gerne zum Dorfgespräch machen.

Einige Helfer, die ihn bei seinem Vorhaben unterstützen, hat der gelernte Bäcker, der sich später mit Elektro-Maschinenbau-Kursen beruflich neu orientiert hat, schon gefunden. Auch Eva Blüher kann der Idee viel abgewinnen, sie freut sich, dass die Pfarrgemeinde mit der Bereitstellung des Saals unterstützen kann. "So ein niederschwelliges Angebot ist eine gute Sache. Es hat fast jeder etwas daheim, das repariert gehört", sagt die Pfarrerin. Der Reparaturgedanke sei ja nicht nur auf Gegenstände beschränkt: "Das kann man ja auf mehreren Ebenen sehen, vielleicht können auch zwischenmenschliche Gräben zugeschüttet werden."

Freiwillige gesucht

Probst hofft nun darauf, dass sich viele in der Gemeinde für das Angebot begeistern können, auch Interessierte aus dem Umland sind herzlich willkommen. Freuen würde sich der Pensionist zudem über weitere Verstärkung für das Team – und zwar in Form von technikbegeisterten Mitarbeitern.

Mitgebracht werden darf ins Repaircafé übrigens fast alles: angefangen vom Toaster über Fahrräder bis hin zu Kleidung. Zuhause bleiben müssen hingegen große Haushaltsgeräte und "prinzipiell alles, was einer alleine nicht tragen kann". Sollte die Expertise des Repaircafé-Teams nicht ausreichen, kann Probst seine schlaue Liste befragen. Dort sind die Kontakte von örtlichen Handwerkern vermerkt, mit denen der Organisator gut zusammenarbeiten will. (jp)