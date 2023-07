Ein rauschendes Fest im schönsten Grätzel von Linz

Bereits am frühen Nachmittag drängten sich die Besucher in der Herrenstraße.

Es ist die Mutter aller Linzer Straßenfeste und lockte heuer wieder die Besuchermassen in die enge Einkaufs- und Gastromeile. Beim Spazieren fiel es schwer, den Überblick zu bewahren, an jeder Ecke und in vielen Höfen pulsierte das Leben, wurde gegrillt, ausgeschenkt und verkauft. Die elfte Auflage des Herrenstraßenfests hatte nicht nur ein außergewöhnliches Programm zu bieten – so gehörten die Bühnen heuer vorwiegend Frauen –, im Gegensatz zum Vorjahr spielte auch das Wetter mit. "Es geht mir gut, es geht allen gut. Und man merkt einfach, dass ein Leben in der Herrenstraße ist", bilanziert Co-Veranstalterin Anita Katzengruber im OÖN-Gespräch.

Beim Café Valdés gab es Paella im großen Stil. Bild: Antonio Bayer

Die Liedermacherin „Frau Tomani“ Bild: OÖN/Diabl

Miteinander feiern

Die teilnehmenden Vereine, Lokale und Betriebe sind zu viele, um sie aufzuzählen. Neu ist, dass sich auch viele Unternehmen aus den oberen Stockwerken aktiv beteiligt haben, wie etwa die IT-Firma "X-Net" oder nach einigen Jahren Pause "Kern Engineering Careers". Bei mehr als einem Dutzend Musik-Acts war für jeden etwas dabei – vom Kinderchor der Englischen Spielschule über das "Fenster-Konzert" der Singer-Songwriterin Pia Denz bis zum Soul auf der Posthof-Bühne.

Jazz bei der Sommerfrische des Rotary Club Linz-Schlossberg im Bischofshof Bild: OÖN/Diabl

"Miteinander feiern, lustig sein und die Gemeinschaft – das ist die Herrenstraße", beschreibt Michaela Walchshofer, die als Inhaberin der "Alten Metzgerei" von Anfang an dabei ist, das spezielle Flair.

