Ein politisches Impfnotstandsgebiet

Die Covid-Infektionszahlen explodieren österreichweit, besonders aber in Oberösterreich. Wir sind seit Monaten negativer Spitzenreiter bei den Neuinfizierten und klares Schlusslicht bei der Impfquote. Dies sind eindeutig die Nachwehen der Landtagswahlen. Im Wahlkampf wurde das Corona-Thema weitgehend totgeschwiegen.

Der neuen Landesregierung aus ÖVP/FPÖ ist das Pandemieproblem im neuen Koalitionspakt ganze fünf Zeilen wert! Das sagt alles, es zeigt, wie unwichtig Landeshauptmann Stelzer das Thema wirklich ist bzw. wie sehr er auf die Impfskepsis der FPÖ Rücksicht nehmen muss. Die Absage von LH Stelzer und LH-Stv. Haberlander, sich im Interview den Fragen von Armin Wolf zu stellen, ist der Gipfelpunkt der Flucht vor politischer Verantwortung. Es geht der Mehrheit der oö. Landesregierung nur um den Machterhalt und um weiteren Machtausbau, obwohl die Zugewinne der ÖVP bei der Landtagswahl eher beschämend waren.

Die FPÖ, die rund ein Drittel ihrer Wähler verloren hat, konnte ihre Machtbasen, von Haimbuchner und Steinkellner besetzt, unbeschädigt erhalten, der Verlust des ohnehin kaum in Erscheinung getretenen Landesrats Klinger schmerzt sie nicht. Für ihn hat die ÖVP einen weiteren Landesrat installiert, weil sie sich weigerte, die Landeshauptmannposition in die Anzahl der Regierungsmitglieder einzurechnen. Etwas erstaunt darüber könnte man ja fragen, ob dann der Landeshauptmann überhaupt Regierungsmitglied ist.

Im rein auf Wahlarithmetik basierenden Machtrausch hat man die SPÖ weiter politisch abmontiert und ihr ihr Herzstück, das Sozialressort, weggenommen und zur ÖVP verlagert.

Es wird spannend, ob die Sozialkompetenz vom neuen Landesrat Hattmannsdorfer eingebracht werden kann, der fälschlich meint, die ÖVP habe den Auftrag zur Machterweiterung und zur Verantwortungsübernahme vom Wähler erhalten.

Die Grünen, die deutlich an Stimmen gewonnen haben und sich besonders für Klimaschutz starkmachen, wurden genauso brutal im Sinne der Machtvergrößerung der ÖVP behandelt, zu der nun dieses sicher wichtigste Zukunftsthema der Menschheit "gewandert" ist.

Die Neos mit zwei Mandaten, die sich immer für die Impfung ausgesprochen haben, können kaum etwas bewirken, und die MFG, die Impfverweigerer-Partei, hat sich mit dem Ausspruch einer ihrer Gemeinderätinnen ("Schämt euch! Alles Verbrecher"), mit dem sie das Krankenhauspersonal übelst beschimpft hat, selbst disqualifiziert.

Was also tun? Die Stopp-Taste zu drücken und die generelle Impfpflicht einzuführen, wird an der Feigheit der politischen Entscheidungsträger scheitern, die jetzt nach der Methode "Am Abend wird der Faule fleißig!" agieren.

Man kann nur hoffen, dass die partielle Impfpflicht, die viele Firmen und Institutionen für ihre Mitarbeiter einführen, zu einer Verbesserung des oberösterreichischen Schandzustandes führen.

Josef Buchner (Bürgerliste) war Bürgermeister von Steyregg