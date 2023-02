Ein Plastikwal und seine Umweltmission

Rund vier Meter lang ist die Pottwal-Dame, die seit kurzem im Stiegenhaus des BRG SolarCity bewundert werden kann. Entstanden ist "Speedy" aus mehr als 500 Plastikflaschen und anderen Abfallprodukten wie Stoffresten. Geschaffen wurde sie bei einer Fortbildung der Pädagogischen Hochschule von zehn Kunstpädagoginnen. Nach zwei Wochenendschichten war das Kunstwerk, das Teil einer Wanderausstellung werden soll, fertig.

Zum Auftakt im BRG SolarCity

Der Wal soll ein sichtbares Zeichen dafür sein, sich mit den Themen Nachhaltigkeit, Vermeidung von Plastikmüll und Verschmutzung der Meere auseinanderzusetzen. Gleichzeitig gebe es mit dem erstellten Tutorial eine Bauanleitung für alle Interessierten, sagt Projektleiterin Birgit Kriegner, die im BRG SolarCity Bildnerische Erziehung und Werken unterrichtet.

Zurück geht das Projekt auf die Initiative Kids Save Ocean, die von Peter Hill – einem ehemaligen Wiener Kollegen von Kriegner – ins Leben gerufen wurde. Als Inspiration für die Linzer Figur diente der "Last Whale", der bereits zum dritten Mal im Wiener Haus des Meeres zu sehen ist.

Am Bau des Linzer Pendants waren die Schüler zwar nicht beteiligt, sie halfen aber dabei, die zur Umsetzung nötigen Plastikflaschen zu sammeln. Das hätte einen ersten sensibilisierenden Effekt, berichtet Kriegner: "Dabei haben sie gesehen, wie schnell es geht, dass man von einem Berg an PET-Flaschen umgeben ist."

Zwei Wochenenden lang wurde im BRG SolarCity an der Figur gebaut. Bild: privat

Der Konstruktionsprozess, an dessen Beginn eine Spielfigur stand, deren Umrisse an die Wand projiziert wurden, habe Spaß gemacht, auch wenn es so manche Herausforderung gab. Nicht ganz so einfach war es etwa, "realistische" Augen herzustellen – mithilfe von Plastikchristbaumkugeln gelang es schließlich doch.

Die Walfigur soll nun verstärkt in den Unterricht eingebunden werden, zudem soll "Speedy" bald in Form einer Plastikschildkröte Unterstützung bei seiner Klimamission bekommen. Geht es nach Kriegner, sind künftig auch Ausstellungsorte abseits von Bildungseinrichtungen denkbar. An Erstanlaufstellen mangelt es aber schon allein deshalb nicht, weil die beteiligten Pädagoginnen an Schulen in Oberösterreich, Salzburg und Niederösterreich unterrichten. Potenzielle Haltestellen auf der "Walfahrt" sind somit das Petrinum oder das BRG Landwiedstraße.

Kriegner freut besonders, dass die Schüler sehr sorgsam mit der Hängefigur umgehen und auch die Plastikflaschen nicht mehr achtlos im Klassenzimmer liegengelassen werden – "Speedy" sei Dank.

Mehr Infos zum Projekt gibt es hier.

Autor Julia Popovsky Redakteurin Linzer Nachrichten Julia Popovsky

