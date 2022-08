Ein Paddle-Board in der Bücherei ausleihen

Die Linzer Stadtbibliothek betreibt im Wissensturm etwa die "Dingeleih", und dort kann man sich sogar Stand-up-Paddleboards ausleihen. Aber auch eine Eismaschine, Badminton-Sets oder ein Outdoor-Tic-Tac-Toe-Spiel stehen zur Verfügung. "Mit den Neuzugängen in unserer Bibliothek der Dinge kann man vieles während der Ferienzeit einfach einmal ausprobieren, ohne es kaufen zu müssen. Für Spaß und Spannung ist damit gesorgt, und auch neue nützliche Dinge für den Haushalt oder den Garten gibt es kostenlos zum Ausleihen", sagt die zuständige Stadträtin Eva Schobesberger (Grüne). Das Ausleihen funktioniert entweder per Online-Reservierung auf www.stadtbibliothek.at oder man sucht sich die Dinge vor Ort im Wissensturm aus. Auf www.media2go.at bietet die Stadtbibliothek zudem viele Bücher und Hörspiele zum Downloaden an. Die Angebote sind für Inhaber einer Bibliothekskarte kostenlos.