Ein Neustart für die Apotheke in St. Florian

Über die Apotheke in St. Florian lagen viele Beschwerden vor.

Seit rund zwei Monaten weht ein frischer Wind in der Apotheke "Zum heiligen Florian". Die Bezirkshauptmannschaft hat eine neue Leitung eingesetzt, die Eigentümerin befindet sich im Krankenstand. In der Vergangenheit stand die Apothekerin massiv in der Kritik. Kunden, oder besser gesagt ehemalige Kunden, warfen ihr Unfreundlichkeit, schlechte Erreichbarkeit und das Verweigern von Notdiensten vor. Auch hätte sie die Öffnungszeiten nicht eingehalten.