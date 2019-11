"Ein neues Lebensgefühl"

Überglückliche Gesichter, strahlende Augen und die eine oder andere Freudenträne, die auf den mit Haaren bedeckten Boden fällt. Anlässlich des Volkshilfeballs am Samstag schnitten die "Barber Angels" gestern Bedürftigen und Obdachlosen gratis die Haare.

"Das ist ein völlig neues Lebensgefühl. Endlich gefalle ich mir wieder gut", sagt Leopold W., blickt stolz in den Spiegel und fährt sich mit seiner Hand durch die kurzen Haare. Hinter ihm steht Alexander Mayr, Präsident der "Barber Angels", und blickt ebenso stolz und glücklich in die Runde.

Der soziale "Club der Friseure" gastiert gestern bereits zum zweiten Mal in Linz. Anlass dafür ist die von den OÖNachrichten präsentierte "Nacht der Vielfalt" in der Tabakfabrik. Für diese bekommen die sozial schwächer gestellten Menschen Freikarten und einen neuen Haarschnitt.

"Ich habe mir schon letztes Jahr die Haare und den Bart schneiden lassen und vorab schon nachgefragt, ob denn meine Lieblingsfriseurin, die Doris, heuer auch wieder mit dabei ist", sagt Herbert "Bertl" Weissengruber und stellt sich auf die Zehenspitzen, um zu sehen, wie lange die Warteschlange noch ist.

Frisur und Kleidung gratis

Wessen Frisur bereits sitzt, der wechselt zu den vollbehängten Kleiderständern an der Wand gegenüber. "Aus den Secondhand-Kleidungsstücken können sich die Damen und Herren gleich etwas für den Ball aussuchen. Die Kleidungsstücke dürfen sie selbstverständlich behalten", sagt Volkshilfe-Geschäftsführer Oberösterreich Karl Osterberger.

Die "Nacht der Vielfalt" findet am Samstag, 23. November, ab 20 Uhr in der Linzer Tabakfabrik statt. Karten gibt es in allen Volkshilfe-Shops und unter tickets@nachtdervielfalt.at

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.