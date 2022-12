Ein Musical wie früher

Es ist eine Tradition, die in den vergangenen beiden Jahren aus bekannten Gründen nicht fortgeschrieben werden konnte. Doch heuer bekommen die Mädchen und Buben der 1M-Klasse des musisch-kreativen Zweigs des BRG Hamerlingstraße wieder ihren ersten großen Auftritt kurz vor Weihnachten. "Es ist wieder alles so wie früher", sagt Professorin Anita Döllerer.

Von 16. bis 18. Dezember (19 bzw. 17 Uhr) wird im Festsaal der Linzer Schule das Musical "Kwela Kwela" von Andreas Schmittberger aufgeführt. Die Handlung spielt in Afrika, es geht um Tiere, die durch die Dürre in Not geraten und in einer eigens einberufenen Konferenz beschließen, ein Wasserloch zu graben. Das ist der Beginn einer spannenden Geschichte, bei der auch Gespenster auftauchen.

Die Kinder der 1M-Klasse sind bei dem Musical, bei dem auch der Humor nicht zu kurz kommt, gefordert zu spielen, zu tanzen und zu singen, können also mit allen Elementen des Musiktheaters selbst aktiv werden. Karten zum Preis von sieben bzw. drei Euro gibt es im Schulsekretariat unter 0732/652062 oder via E-Mail an: anita.doellerer@brghamerling.at

