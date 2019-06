Ein Lokal für Kartenspieler und Computerfans

Der 27-jährige Spielefan hat sich mit seinem Geschäftspartner Thomas Unterberger (44) mit dem Lokal "Game and Dine" in der Blumauerstraße 9 neben dem Musiktheater selbstständig gemacht. Am Standort des früheren Italo-Lokals "Mamma Mia" kann seit kurzem nicht nur gemeinsam gespielt, sondern es kann auch der Hunger gestillt werden.

Von Ravensburger-Brettspielen über Kartenspiele bis zu Spielkonsolen und PCs ist alles vertreten, was spielerisch ohne Geldeinsatz und ohne Spielgeld Spaß macht. "Mit einer Spielhölle haben wir natürlich nichts zu tun", stellt Unterberger klar. Das Besondere am Lokalkonzept von "Game and Dine" sei, dass an Konsolen gemeinsam gespielt werde und nicht einsam daheim im Kämmerchen. Obendrein gibt es Vorträge, etwa wie die Welt der Computerspiele tickt. Manchmal gehe es aber auch ziemlich "analog" zu. "Bei uns treffen sich auch Tarockrunden, die eine nette Bar schätzen", sagt Sauerbeck.

